РИАМО - 9 июл. Щелковский район Подмосковья планирует к 2020 году войти в государственную программу по очистке реки Клязьмы, река уже стала пригодной для купания, сообщил в понедельник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава района Алексей Валов.

«На данный момент по реке Клязьме мы сделали все возможное, чтобы очистить ее верх, в этом году заканчиваем чистить ее низ, то есть мы создадим условия, чтобы войти к 2020 году в государственную программу по очистке реки Клязьмы», - сказал Валов.

Он рассказал, что река стала пригодна для купания.

«Река стала чистой, люди это заметили, уже два года купаются в этой реке, мы организовали пляжные зоны, и люди очень довольны», - сказал Валов.

Ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган сообщал, что на экологическую реабилитацию рек Яузы, Баньки, Пахры, Клязьмы, Пехорки потребуется порядка 2,3 миллиарда рублей. В рамках реабилитации и расчистки рек удаляют растительность, вырубают сухостой и аварийные деревья, чистят дно, проводят берегоукрепление.

В Подмосковье около 4 тысяч рек протяженностью 18,7 тысячи километров.