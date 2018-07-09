РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В некоторых домах микрорайона Климовск в части «Гривно» отключили свет в понедельник из-за аварии, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница МУП «СЕЗ».

«На данный момент (на 11:30 9 июля – ред.) в некоторых домах части «Гривно» микрорайона Климовск отсутствует электроэнергия из-за произошедшей аварии. Сейчас сотрудниками ПАО «Мосэнерго» проводятся работы по устранению неисправностей», – сказала сотрудница.

Она отметила, что возобновить подачу электроэнергии планируют к 12:30.