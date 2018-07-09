РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 июл. Боксер из Королева Даниил Дубровский стал серебряным призером международного турнира по боксу, сообщается на странице городского комитета по спорту в Instagram.

Двадцать третий международный турнир по боксу среди юниоров «Кубок Бранденбурга 2018» прошел со 2 по 7 июля во Франкфурт-на-Одере в Германии. Состязание является отборочным этапом на мировое первенство по боксу. В нем приняли участие 90 спортсменов из разных стран, в том числе и из России.

«Воспитанники Королевской федерации бокса в составе сборной команды России также приняли участие в данном мероприятии. Даниил Дубровский завоевал серебряную медаль в весовой категории 91 килограмм, уступив победу боксеру из Казахстана», – говорится в сообщении.

Тренером Дубровского является Вячеслав Зычков.