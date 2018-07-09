РИАМО – 9 июл. На депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева напали в столице, пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«По словам Жигарева, он сидел в своей машине Mercedes у дома №18 по улице Полины Осипенко. Около семи часов вечера неизвестный мужчина открыл дверь иномарки и несколько раз ударил депутата по лицу. Потом он вытащил его из автомобиля, начал избивать, а затем скрылся. Депутат обратился за помощью в полицию», — говорится в сообщении.

В полиции подозревают, что между злоумышленником и Жигаревым произошел дорожный конфликт. По предварительной версии, Жигарев либо подрезал мужчину, либо они не смогли разъехаться. По факту случившегося ведется проверка.