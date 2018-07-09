РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В период со 2 по 8 июля, в городском округе Люберцы произошло три некрупных пожара, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«За минувшую неделю (2-8 июля – ред.) на территории Люберецкого гарнизона произошло четыре пожара, из них на территории городского округа Люберцы – три. Все пожары некрупные. Никто не пострадал», – сказал Катаев.

Он уточнил, что 2 июля на Комсомольском проспекте обгорела входная дверь в одной из квартир. Шестого июля произошло два пожара, в одном – у дома №3 по улице Космонавтов – горел грузовой автомобиль, во время второго – в поселке Малаховка – в одной из квартир произошло возгорание во время приготовления пищи.

«За прошедшую неделю (2-8 июля – ред.) личный состав МУ МВД России «Люберецкое» работал в плановом режиме. Выполнялись задачи по охране общественного порядка с учетом всех массовых мероприятий и в курортных зонах», – сказал заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

Он подчеркнул, что каких-либо противоправных деяний, имеющих общественно-опасный резонанс, не допущено.