РИАМО - 9 июл. На площади у станции Московского метрополитена «Улица 1905 года» проводятся работы по комплексному благоустройству, на площади появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, после завершения работ площадь станет комфортным общественным пространством, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На площади у метро «Улица 1905 года» проводятся работы по комплексному благоустройству. В рамках инженерной подготовки территории здесь уже заменили водопроводные сети и отремонтировали газовые. Здесь появится зеленый амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в настоящее время на участке завершается устройство кабельной канализации, куда уберут порядка 9,5 тысяч метров воздушных проводов. Уже выполнено более 70% работ по прокладке траншей. Это обеспечит безопасность и надежность использования кабельных линий, а также очистит небо над улицами.

По его словам, также начато мощение территории гранитной плиткой и устройство газонов. Проект предусматривает и ремонт водостока с устройством 12 водосточных колодцев и 80 решеток. Освещать обновленную территорию будет порядка 70 энергосберегающих фонарей. А поздней осенью на площади высадят деревья и кустарники. После завершения благоустройства площадь возле станции метро станет комфортным общественным пространством, предназначенным как для прохода к метро, так и для отдыха.

«Кроме того, «Зеленый экран» со стороны улицы 1905 года защитит прохожих от пыли и шума. На южной стороне площади в тени деревьев и кустарников разместят лавочки. Их расположат так, чтобы не создавать помех для прохода к метро», - уточнил Бирюков.

Работы по благоустройству площади у метро «Улица 1905 года» планируется завершить до конца лета.

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