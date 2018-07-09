РИАМО - 9 июл. В подмосковном Щелкове началось строительство моста через Клязьму, его возведение планируют завершить к концу 2019-го, сообщил в понедельник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Щелковского района Алексей Валов.

«Началось строительство моста, мы были заперты этим горлышком в центре города на Пролетарском проспекте. Уверен, что к концу 2019 года мы его построим и сдадим в эксплуатацию», - сказал Валов.

Он добавил, что мост позволит сильно разгрузить город.

«После строительства моста порядка 15-20% грузового транспорта от трафика уйдут и разгрузят центр города от грузовых машин, которые идут на промзону. Соответственно мы снизим напряжение», - добавил Валов.