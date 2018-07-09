«Остров мечты» строится в Нагатинской пойме. Парк общей площадью 292 тысячи квадратных метров будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и подземную автостоянку. Центральным ядром станет крытый тематический парк «Остров мечты».