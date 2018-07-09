РИАМО - 9 июл. Итоги отбора муниципалитетов для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2019 году подвели в Подмосковье, победителями отбора стали почти 60 муниципальных образований региона из 315 желающих, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В ходе рассмотрения заявок конкурсная комиссия признала победителями отбора 59 муниципальных образований. Молодые семьи из муниципалитетов, прошедших отбор, получат право участвовать в 2019 году в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», – сказал министр строительного комплекса области Руслан Тагиев.

Для участия в подпрограмме муниципалитеты региона представили документы, подтверждающие наличие молодых семей, изъявивших желание получить в 2019 году социальные выплаты на строительство или приобретение жилых помещений, а также наличие в местных бюджетах средств на эти цели.

На отбор были представлены заявки 59 муниципальных образований, в том числе 10 муниципальных районов, 38 городских округов и 11 городских поселений Московской области. В настоящее время изъявили желание получить социальные выплаты в 2019 году 315 молодых подмосковных семей.

Тагиев отметил, что для финансирования подпрограммы в бюджете Московской области предусмотрели почти 160 миллионов рублей.

Итоговый список семей–претендентов на получение жилищных субсидий будет формироваться после проведения конкурсного отбора среди субъектов РФ и поступления федеральных средств на софинансирование подпрограммы в бюджет Московской области. Конкурсный отбор проводит Минстрой РФ.

«За все время реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», которая в Московской области реализуется с 2007 года, благодаря оказанной государственной поддержке свои жилищные условия улучшили почти 3,5 тысяч молодых семей», – добавил Тагиев.

В 2017 году свидетельства о праве на получение выплат предоставлены 313 молодым семьям. В текущем году в список претендентов на получение социальных выплат включена 431 молодая семья, для которых предусмотрены средства консолидированного бюджета в размере 535 миллионов рублей. На сегодняшний день 429 из них уже вручили сертификаты на улучшение жилищных условий.