РИАМО - 9 июл. За неделю с 29 июня по 5 июля в медорганизации Московской области в связи с укусами клещей обратились почти 800 человек, всего в регионе против клещевого вирусного энцефалита привито более 4 тысяч жителей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю (29 июня – 5 июля) в медицинские организации Московской области обратилось 785 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 226 детей», — говорится в сообщении.

По состоянию на 5 июля площадь акарицидных обработок территорий составила более 2 тысяч гектаров. Особое внимание уделено акарицидной обработке территории летних оздоровительных учреждений. Против клещевого вирусного энцефалита в Московской области привито более 4 тысяч человек.

«Профилактические прививки против клещевого энцефалита проводятся лицам отдельных профессий, работающим в эндемичных очагах или выезжающих в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы, лица, выезжающие на отдых, на садово-огородные участки)», — добавляется в сообщении.

Жителям Подмосковья рекомендуют при нахождении на опасной в отношении клещей территории проводить самоосмотры каждые 10-15 минут, не садиться и не ложиться на траву не заносить в помещение свежесобранные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи; осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей. Носить однотонную и светлую одежду, применять специальные средства против клещей.