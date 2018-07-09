РИАМО - 9 июл. Недобросовестные управляющие компании не должны работать на территории муниципалитетов, в частности, в Щелковском районе, сообщил в понедельник на встрече с главой района Алексеем Валовым губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нужно навести порядок с управляющими компаниями и жестко лишить их лицензии, если они не выполняют то, что ждут от них жители», - сказал Воробьев.

В свою очередь Валов пояснил, что работа в этом направлении ведется.

«Подключились уже и зампред правительства (Дмитрий – ред.) Пестов, и начальник ГЖИ подключился, думаю, вместе мы эту работу сделаем», - отметил Валов.

Ранее Госжилинспекция Подмосковья опубликовала рейтинг управляющих компаний по итогам работы в 2017 году, список возглавили организации, обслуживающие дома в Королеве, Мытищах, Одинцовском районе и Долгопрудном.

В топ-10 также вошли «Жилкомплекс», «Жилсервис» (Королев), «ПИК-Комфорт» (Люберцы, Ленинский, Солнечногорский районы, Лобня, Долгопрудный, Дмитровский округ, Мытищи, Реутов, Химки, Подольск, Щелковский район, Балашиха), «Клинская теплосеть» (Клин), «Дружба» (Домодедово), «УК «Техкомсервис» (Королев), «Гжельская УК» (Раменский район), «ЖилКомСоюз» (Балашиха), «ЖЭК №2 «Техкомсервис» (Королев) и «ЛГЖТ» (Люберцы).

Ранее глава Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков рассказал, что в 2018 году в Московской области более 200 управляющих организаций могут лишить лицензий.