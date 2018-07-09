РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске с четырех незаконных свалок вывезли 112 кубометров мусора, помимо этого в ходе рейдов было выявлено более 20 нарушителей чистоты и порядка, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске 8 июля в ходе рейдов по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на территории округа выявили четыре места систематического сброса бытового и строительного мусора. В частности, на улице Комсомольская, за домом 81 у гаражей, на улице Беляевская, у дома 23, по улице 2-я Сальковская, вблизи дома 21 и на улице Щорса, за домом 35/38.

«Для проведения рейдов и операции «Засада» с целью выявления и привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих незаконный сброс мусора, были созданы группы административной комиссии и полиции, а также четыре группы общей численностью 46 человек для ликвидации свалок – данная работа началась 6 июля в 16:00. Всего по данным адресам было собрано и вывезено 112 кубометров мусора. По состоянию на 18:00 8 июля были составлены акты об административном правонарушении на 21 нарушителя», – говорится в сообщении.

Нарушителям были вручены извещения о вызове в административную комиссию для составления протокола. В местах незаконного сброса мусора были установлены предупреждающие таблички о запрете противоправных действий и штрафе за нарушение.

На улице Комсомольской свалка была ликвидирована 7 июля, на улице Беляевской было установлено ограждение для препятствия проезда и установлен предупреждающий стенд, свалка была ликвидирована 7 июля. Помимо этого, на улице 2-й Сальковской были установлены предупреждающий стенд и ограждение, перекрывающее возможные пути сброса мусора, а свалка была ликвидирована 8 июля. На улице Щорса работы по ликвидации свалки завершатся в понедельник.