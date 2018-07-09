РИАМО - 9 июл. Автомобили снова могут беспрепятственно ездить по внутренней стороне МКАД перед улицей Хабаровская, где ранее было ограничено движение после ДТП, сообщается в аккаунте в Twitter Центра организации дорожного движения столицы.
Утром в понедельник произошло ДТП на внутренней стороне МКАД перед улицей Хабаровская. Действовало ограничение движения по левому и среднему рядам. Движение было затруднено.
«Движение на внутренней стороне МКАД перед улицей Хабаровская полностью восстановлено», - говорится в сообщении.
Движение на внутренней стороне МКАД перед ул. Хабаровская полностью восстановлено.— ЦОДД (@gucodd) 9 июля 2018 г.
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