РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Юбилейный творческий вечер пианиста и композитора Александра Панова и актрисы и певицы Алены Галлиардт состоится 20 июля в библиотеке торгового центра «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении Союза деятелей музыки, кино и телевидения (СДМКТ).

«Союз деятелей музыки кино и телевидения представляет юбилейный творческий вечер пианиста, аранжировщика, композитора Александра Панова и актрисы кино и сериалов, певицы Алены Галлиардт. Он состоится 20 июля в 17:00 в новом уникальном пространстве «Библиотека МЕГА Белая Дача» в Котельниках», – говорится в сообщении.

Панову исполняется 70 лет. Во время его выступления зрителей ждет не только музыка, но и живое общение со сцены и шутки. Галлиардт будет исполнять романсы под аккомпанемент Панова.

Александр Панов – пианист, композитор, аранжировщик. Играет произведения от Баха с Шопеном до джазовых стандартов. Много лет служил в Москонцерте, работал со звездами советской эстрады.