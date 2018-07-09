РИАМО – 9 июл. Росстандарт готовит пакет законодательных поправок, который должен решить проблему массового недолива топлива на автозаправках, проверяющий орган может впервые получить право проводить контрольные закупки на автозаправках для выявления фактов недолива, пишет в понедельник газета «Известия».

«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования. Ведомством ведется детальная проработка вопроса недолива топлива на рынке и сформирован определенный комплекс мер в данной части», — заявили в пресс-службе Росстандарта.

Сейчас ведомство прорабатывает регуляторные мероприятия, которые помогут устранить проблему недолива. В частности, подготовлены изменения в федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (102-ФЗ), предполагающие наделение Росстандарта правом проведения контрольных закупок по замеру точности отпуска топлива в режиме «тайного покупателя».

«Сами заправочные колонки Росстандарт (единственный орган, проводящий метрологический надзор в РФ) предлагает признать измерительной системой, что потребует определения требований к программному обеспечению и наличию компонентов безопасности ТРК. В связи с этим в тот же 102-ФЗ планируется внести изменения, которые наделят надзорщиков правом инспекционных поверок — это позволит на месте проверить подозрительную колонку» — добавляется в материале.

Кроме того, готовятся изменения законодательства, позволяющие проводить еще и внеплановые проверки по поводу недолива топлива. Вопрос внедрения новых методов проверок, в том числе использования проточных датчиков расхода наряду с существующими сегодня мерниками, также прорабатывается.

«И, наконец, готовятся предложения по введению оборотных штрафов за недолив. Сейчас АЗС наказывают таким образом только за некачественное топливо: уличенные в его продаже платят от 1 до 3% от выручки, полученной за год, предшествовавший правонарушению», — уточняется в статье.

В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) провела исследование автозаправок по выявлению случаев недолива. По данным ФАР, нарушения были зафиксированы на 76% проверенных АЗС. В то же время в Российском топливном союзе (РТС) убеждены, что это исследование не имеет под собой объективной почвы.