РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске водителя автобуса, который следует по маршруту №61, обязали включать кондиционер в жаркую погоду и предупредили о персональной ответственности, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил на портале о неудовлетворительных условиях проезда в автомобильном транспорте. Он отметил, что в конце июня, когда на улице температура воздуха превышала 30 градусов тепла, в автобусе №61, который следует от станции «Подольск» до станции «Чехов», не работал кондиционер.

«Автобус марки ЛиАЗ обслуживает автоколонна №1788, филиал ГУП МО «Мострансавто» Подольска. Сообщаю, что система кондиционирования исправна. С водителем А.Н. Сенчило был проведен дополнительный инструктаж по использованию системы кондиционирования. Он также был предупрежден и о персональной ответственности», – сказал главный инженер ГУП МО «Мострансавто» Виктор Хальзов.

Также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Голосование проходит на интернет-портале «Добродел». Жители Подмосковья, в том числе и Подольска, могут самостоятельно выбрать какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку.