РИАМО - 9 июл. В столице продадут здание одного из самых старейших городских ресторанов «Прага», в лот также входят права на земельный участок на Арбате в 0,3 гектара, предметы мебели и техника, пишет газета «Ведомости».

«Прага» – один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. Первые постройки на его месте появились еще XVII веке. «Прага» неоднократно меняла владельцев и концепцию: после Октябрьской революции здание было национализировано и использовалось под магазины, столовую и даже библиотеку. В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала «Прагу» группе «АСТ» семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Здесь группа разместила штаб-квартиру.

«Здание ресторана «Прага» на Арбате в ближайшее время будет выставлено на торги: начальная стоимость комплекса площадью 9,9 тысячи квадратных метров – 2,2 миллиарда рублей. Это следует из сообщения владельца объекта – компании «Прага-АСТ», признанной в октябре 2017 года банкротом. Дата торгов еще не определена», — говорится в материале.

После закрытия Черкизовского рынка в 2009 году у «АСТ» начались проблемы с кредиторами – она начала терять активы. Самого Исмаилова в 2015 году суд признал банкротом. В конце 2017 года бизнесмен оказался заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия.

Основной кредитор «Праги» – входящий в группу ВТБ БМ-банк. Общий долг группы перед ВТБ – свыше 17 миллиардов рублей.

«Вместе со зданием ресторана в лот также входят права на земельный участок на Арбате в 0,3 гектара, а также предметы мебели и техника. Отдельно за 500 тысяч рублей будет продано другое имущество компании – аквариумы, тестомешатель, электроплиты и прочее», — добавляется в статье.

По мнению директора по развитию департамента городской недвижимости Point Estate Алексея Сидорова, 2,2 миллиарда рублей за такой объект, как ресторан «Прага», – очень привлекательная цена, хотя здание и нуждается в реконструкции. Комплекс может быть интересен как профильным инвесторам, так и конечным клиентам.