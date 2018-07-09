РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании вручил трем руководителям предприятий статус «Системообразующего предприятия городского округа Люберцы», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В городском округе Люберцы предпринимательскую деятельность ведут 14 866 субъектов малого и среднего бизнеса. С целью создания благоприятных условий для предпринимателей действует муниципальная программа, в ее рамках проводится системная работа по поддержке предпринимательства и инвестиций. Сегодня (9 июля – ред.) мы предоставляем одну из мер муниципальной поддержки – присвоение статуса «Системообразующее предприятие городского округа Люберцы». Три крупнейшие компании, объем годовой отгрузки которых составляет больше 200 миллионов рублей получают данный статус», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что таковыми являются «Кондитерское предприятие «Полет»», его возглавляет Николай Черник, там работает 320 человек, объем оборота составляет 670 миллионов рублей. А также весоизмерительная компании «Тензо-М», ее руководителем является Михаил Сенянский, на предприятии работает 378 человек, объем отгрузки составляет свыше 1 миллиарда рублей. И АО «Радар», исполнительным директором является Сергей Рыбников, на предприятии работает 245 человек, оборот 270 миллионов рублей.

«Присвоение статуса системообразующим предприятиям позволит заявиться на предоставление льгот по земельному налогу до 30%, запустить процесс модернизации производства, сохранить рабочие места на уровне 1 января 2018 года, обеспечить рост заработной платы на уровне средней по области (Московской – ред.)», – пояснил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в Люберцах есть традиции бизнеса, в том числе и те, которые уходят в советскую эпоху.

«У нас в те времена были представлены абсолютно все сферы экономической детальности, которые были в стране. Сегодня все меняется, в силу современных подходов. Но, как и прежде в Люберцах есть потенциал, человеческий ресурс. Эти традиции бизнеса надо развивать, потому что за экономическим потенциалом стоит развитие и состояние нашего бюджета», – заключил Ружицкий.