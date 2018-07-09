РИАМО - 9 июл. На 2018 год в городском округе Клин запланирован ремонт 30 участков региональных и муниципальных дорог, по итогам голосования на портале «Добродел» в округе будет отремонтировано три участка автодорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Клин продолжается ремонт дорог. В 2018 году дорожникам предстоит выполнить ремонт 30 участков на региональной и муниципальной сети автодорог общей протяженностью 14 километров. Замена асфальтобетонного покрытия будет проведена на трех участках региональных дорог общей протяженностью почти шесть километров и 27 участках муниципальной сети автодорог протяженностью восемь километров с привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области», - говорится в сообщении.

После голосования на интернет-портале «Добродел» в городском округе Клин будет отремонтировано три участка автодорог: улица Дачная в деревне Покровка, улица 2-я Овражная и улица Совхозная в Клину.

Асфальтобетонное покрытие заменено на шести участках дорог: Клин, улица Старая Ямская с 0 километра по 0,6 километра, проезд №2 (0,17 километра), улица 1-я Окружная (0,4 километра), улица 2-я Окружная (0,27 километра) «Слобода-Соково» с 0 километра по 4 километр, подъезд к д/о «Чайковский»-Акатово с 0 километра по 1,2 километра. На этих участках дорожникам предстоит провести работы по устройству обочин и нанесению дорожной разметки.

На данный момент на улицах 2-я Овражная (0,15 километра), 1-я Овражная (0, 21 километра), Дзержинского (1,46 километра) ведутся работы по фрезерованию и устройству нового дорожного полотна.

Объем финансирования на ремонт муниципальных автодорог Клина в этом году составляет 51,4 миллиона рублей. С этого года финансирование муниципалитетам на ремонт дорог составляет 95% из средств Дорожного фонда Московской области и 5% - объем софинансирования бюджетов муниципалитета.