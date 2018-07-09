РИАМО - 9 июл. Основатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров может продать один из последних оставшихся у него активов в сфере недвижимости – участок в 20 гектаров у Северного речного вокзала на Ленинградском шоссе, рыночная стоимость площадки может достигнуть 10 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Данил Хачатуров ведет переговоры о продаже подконтрольного ему участка на Ленинградском шоссе на севере Москвы. <…> Речь идет о 20 гектарах рядом со зданием Северного речного вокзала. Основные претенденты на этот актив – крупные застройщики жилья», – говорится в материале.

Претендентами могут стать группа Кортрос», подконтрольная «Ренове» Виктора Вексельберга, «ЛСР» экс-сенатора Андрея Молчанова и «ПИК» Сергея Гордеева.

«Участок на Ленинградском шоссе может быть одним из последних крупных активов Данила Хачатурова. По итогам 2016 года Forbes оценивал его состояние в 2 миллиарда долларов США. В том же году на фоне финансовых затруднений «Росгосстраха» господин Хачатуров договорился о переходе компании под контроль группы «Открытие»», – добавляется в статье.

Выделенная для продажи земля может быть частью территории, которую сейчас занимает комплекс зданий ПАО «Северный порт». Эта компания специализируется на торговле нерудными материалами, обслуживании судов, транспортировке и обработке грузов.

По словам директора департамента оценки Knight Frank Ольги Барановой, рыночная стоимость участка, принадлежащего Хачатурову, может составить 8-10 миллиардов рублей при условии, что вид его разрешенного использования – строительство жилья. Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая подсчитала, что на нем можно будет построить примерно 500 тысяч квадратных метров жилья. По ее оценкам, объем инвестиций в строительство составит около 30 миллиардов рублей.