В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье прошел IV международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».
|Температура
|+22˚C … +24˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|743 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+23˚C … +25˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|746 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+27˚C … +29˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 6 м/с
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье прошел IV международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии