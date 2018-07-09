РИАМО - 9 июл. Свыше 120 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в подмосковных Химках с начала сезона, на дороги нанесли более 50 километров специальной термопластиковой разметки, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Дорожные службы Химок наносят термопластиковую разметку с применением световозвращающих элементов. Помогает в этом сотрудникам современная техника. Разметка наносится с помощью экструдера, в результате чего линии на дорогах получаются идеально ровными», – говорится в сообщении.

В настоящее время работы почти завершили в Новых и Старых Химках, а также в микрорайонах Новогорск и Планерная.

Желтый термопластик используют при обозначении пешеходных переходов, белый для нанесения линий разметки. Кроме того, с применением холодного пластика коммунальщики наносят элементы дорожных знаков, а также обозначают ограничения скоростного режима.

В рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году в Химках отремонтируют порядка 400 тысяч квадратных метров дорог.