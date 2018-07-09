РИАМО - 9 июл. Данные о том, что бывший мэр столицы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина поддерживают кого-либо из кандидатов в мэры Москвы на предстоящих выборах, назвал ложью их пресс-секретарь Геннадий Теребков, сообщает РБК.

«У Юрия Лужкова нет планов каким-либо образом участвовать в выборах мэра Москвы. Тем, кто распространяет новости о его связях с кем-то из кандидатов, в окружении бывшего градоначальника посоветовали избавиться от фантомных болей», - говорится в сообщении.

По словам Теребкова, Батурина развивает бизнес на западе, Юрий Лужков реализует агропроект в Калининградской области, у них нет никаких планов по участию в этих выборах.

Пресс-секретарь бывшего мэра также подчеркнул, что залогом получения голосов на выборах должны быть «реальные достижения во благо москвичей», «а не попытки строить кампании на постоянном сравнении своих действий с лужковскими».

Ранее муниципальный фильтр на выборах мэра прошел депутат Мосгордумы Михаил Балакин, бывший владелец строительной компании СУ-155. Свой Telegram-канал он назвал «Лужковский кандидат», а себя охарактеризовал как человека из старой лужковской команды и «сторонников лужковской Москвы».

О прохождении муниципального фильтра, кроме Балакина, заявили еще четверо претендентов: самовыдвиженец, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России».

Мосгоризбирком проверит поданные документы и определит окончательный список кандидатов в мэры столицы к 13 июля. Выборы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.