РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Футбольный клуб «Витязь» из Подольска сразится с командой «Истра» на выезде 11 июля, матч пройдет на стадионе «Городской», сообщается на сайте команды.

По данным календаря матчей, опубликованного на сайте, подольский футбольный клуб «Витязь» сразится с командой «Истра» в Истре 11 июля. Матч будет проходить на стадионе «Городской» и начнется в 18:00.

Это будет завершающая игра первого круга чемпионата, после чего команды уйдут на почти месячный отпуск. В конце июля «Витязю» предстоит матч 1/4 финала Кубка России против обнинского «Кванта», а второй круг начнется гостевым матчем с домодедовским «Пересветом» 4 августа.