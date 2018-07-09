РИАМО - 9 июл. Дорожно-транспортное происшествие произошло на внутренней стороне МКАД перед Хабаровской улицей, движение ограничили по левому и среднему рядам, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.
«ДТП на внутренней стороне МКАД перед улицей Хабаровская. Ограничено движение по левому и среднему рядам. Движение затруднено», - говорится в сообщении.
Автомобилистов просят выбирать пути объезда.
ДТП на внутренней стороне— ЦОДД (@gucodd) July 9, 2018
МКАД перед ул. Хабаровская. Ограничено движение по левому и среднему рядам. Движение затруднено, выбирайте пути объезда.
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