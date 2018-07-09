РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Жители подмосковных Котельников со 2 по 9 июля вызывали 40 раз скорую помощь через Единую дежурную диспетчерскую службу, сообщается на странице руководителя оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Романа Медведева в соцсети «ВКонтакте».

«По номеру «112» в ЕДДС Котельников со 2 по 9 июля поступило 194 вызова. Из них 63 требовали вызова экстренных оперативных служб. В частности, жители округа вызывали скорую помощь 40 раз через службу-112», – говорится в сообщении.

Кроме того, в полицию за минувшую неделю поступило 20 звонков, в пожарную службу – два, в обслуживающее федеральные трассы ГИБДД поступил один вызов.

«Происшествий, связанных с проведением в Москве и Московской области чемпионата мира по футболу, не зафиксировано», – заключается в материале.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.