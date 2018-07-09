РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В микрорайоне Климовск Подольска на улице 8 Марта отремонтировали около 5,5 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск на улице 8 Марта завершились работы по ремонту асфальтового покрытия. Всего, в ходе работ, подрядчиком было отремонтировано почти 5,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна», – говорится в сообщении.

Работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия на данной улице начались в начале июля.

Также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Голосование проходит на интернет-портале «Добродел». Жители Подмосковья, в том числе и Подольска, смогут самостоятельно выбрать какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку.