РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В парке Талалихина Подольска в ходе фестиваля «Православная семья» вручили грамоты от Подольского благочиния пяти многодетным семьям, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Евгения Самоделкина.

В парке Виктора Талалихина 8 июля состоялся фестиваль «Православная семья», посвященный Дню семьи, любви и верности. В программе мероприятия сотстоялись благотворительная ярмарка, праздничный концерт, мастер-классы, аквагрим, фотозона.

«Праздник прошел замечательно и был организован в поддержку многодетных и малообеспеченных семей округа. В рамках мероприятия проходили разные конкурсы, а также были вручены грамоты от Подольского благочиния пяти многодетным семьям. Всего в этот (8 июля – ред.) день праздничный фестиваль посетили около 200 человек», – сказала Самоделкина.

Среди награжденных Тычинские Павел и Людмила, которые прожили вместе 63 года, Воркуевы Владимир и Оксана, которых наградили «За активное участие в жизни многодетных семей Подольска». Они являются организаторами объединения многодетных семей «Справимся вместе» и воспитывают восьмерых детей.

«Также грамотами были награждены Зайцевы Константин и Анна «За активное участие в творческой жизни Подольска», Чекменевы Сергей и Ирина «За сохранение семейных традиций» и Лебедева Ольга, которая является многодетной матерью и руководителем общественной организации помощи многодетным семьям «Большая семья Большого Подольска»», – пояснила Самоделкина.