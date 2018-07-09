РИАМО - 9 июл. К подмосковным врачам скорой помощи обратились несколько футболистов, получивших травмы на тренировках во время чемпионата мира по футболу, также в скорую помощь региона поступило около 10 вызовов от болельщиков, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он добавил, что от болельщиков также поступило немного вызовов.
«Может быть, около 10 вызовов от болельщиков поступило в скорую помощь, но не могу сказать, что сейчас сильно увеличился объем работы», - добавил министр.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии