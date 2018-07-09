РИАМО - 9 июл. К подмосковным врачам скорой помощи обратились несколько футболистов, получивших травмы на тренировках во время чемпионата мира по футболу, также в скорую помощь региона поступило около 10 вызовов от болельщиков, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Буквально два или три футболиста обращались к нашим врачам, они получили травмы во время тренировки, например, и спортивные врачи команд обращались к нам за помощью», - сказал Марков.

Он добавил, что от болельщиков также поступило немного вызовов.

«Может быть, около 10 вызовов от болельщиков поступило в скорую помощь, но не могу сказать, что сейчас сильно увеличился объем работы», - добавил министр.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.