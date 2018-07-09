РИАМО - 9 июл. Экологическая выставка кинетической скульптуры «Обновление» пройдет 12 июля на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», зрители увидят объекты природы, напоминающие внутренние органы человека, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Двенадцатого июля в рамках I Международного фестиваля современного искусства, экологии и науки ARS HORTUS, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» откроется эковыставка кинетической скульптуры «Обновление» авторства художницы Анастасии Дубач»», – говорится в сообщении.

В своей серии работ «Обновление», состоящей из семи кинетических скульптур, художница использовала такие природные материалы, как земля, мох, дерево, стабилизированные цветы, создавая из них образы разрушенного человеческого тела. Несмотря на произошедшие метаморфозы смерти и разделения, это тело продолжает дышать и двигаться, производя новый виток обновленной жизни.

«Ритмически сокращаясь, объекты повторяют образ действий живого организма – взаимодействие человека и среды представляется анатомическим театром из природных материалов. Все в окружающем мире постоянно обновляется. Круговорот рождения, роста, исчезновения и нового рождения никогда не останавливается и длится с тех пор, как существует наша планета», – отмечается в сообщении.

Дубач использовала в своих работах кору деревьев, ветки, стабилизированные цветы, глину, травы и новозеландский ярко-зеленый мох Sphagnum cristatum.

После знакомства с экспозицией выставки, у гостей сада есть возможность посетить также выставку клематисов, роз и редких декоративных кустарников.