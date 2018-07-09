РИАМО - 9 июл. На Вагоноремонтной улице на севере столицы решили не строить промышленные объекты II и III класса вредности, в настоящее время там расположены производственные здания, принадлежащие домостроительному комбинату, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 5 июля 2018 года одобрила прекращение реализации инвестиционного проекта по адресу: улица Вагоноремонтная, владение 10А, строение 1, 15, 16 (САО), по соглашению сторон», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, на земельном участке площадью 9,5 гектаров АО «Домостроительный комбинат №7» намеревался построить промышленные объекты II и III класса вредности.

«Инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды земельного участка, согласно которым планировавшееся строительство будет отменено», – сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

Также решение об отмене предполагаемого строительства вредных объектов было принято ГЗК по адресу: улица Вагоноремонтная, владение 4А. На четырех земельных участках совокупной площадью 4,65 гектар АО «Домостроительный комбинат №7» также планировал возвести промышленные объекты II и III класса вредности.

В настоящее время на участках расположены производственные здания, принадлежащие комбинату.

«Он намерен и дальше их эксплуатировать», – отметил Тимофеев.