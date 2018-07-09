РИАМО - 9 июл. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» в Москве в сентябре запустит систему сбора дождевой воды для полива требовательных растений, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

Ранее Ретеюм сообщил, что в «Аптекарском огороде» разработали систему сбора с крыш дождевой воды, которую будут использовать для полива растений.

«В сентябре система заработает, мы сейчас ее монтируем. Система сбора дождевой воды с двух наших больших оранжерей - тропической и субтропической. Дело в том, что дождевая вода мягкая, в отличие от водопроводной, и гораздо лучше подходит для подавляющего большинства растений», - сказал Ретеюм.

Он добавил, что мягкую воду предпочитают суккуленты, орхидеи, насекомоядные растения.

«Мы создаем систему, которая позволит обеспечить дождевой водой самые требовательные к отсутствию солей в воде группы растений», - добавил Ретеюм.

Он отметил, что площадь сбора воды составляет около 2 тысяч квадратных метров. Система будет состоять из подземных резервуаров для воды, системы фильтрации и очистки, а также насосов, которые позволят поливать растения.

По словам Ретеюма, система позволит существенно экономить водопроводную воду.