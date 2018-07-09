РИАМО - 9 июл. Более 78 тысяч человек придут поболеть за команды, которые встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу FIFA 11 июля на московском стадионе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«На матче в «Лужниках» 11 июля ожидается более 20 тысяч зарубежных болельщиков, а посещаемость матча составит более 78 тысяч зрителей. Сборные Хорватии и Англии играют в 21:00 на стадионе «Лужники» 11 июля», – говорится в сообщении.

«Лужники» находятся на первом месте по посещаемости матчей ЧМ-2018. Пять матчей мундиаля в «Лужниках» посетили 390,5 тысяч человек, по 78,11 тысяч зрителей в каждом матче, а все матчи чемпионата посмотрели на московском стадионе более 2,74 миллиона.

Все 10 матчей чемпионата мира-2018 по футболу в Москве с 14 июня по 3 июля в «Лужниках» и на «Спартак Арене» посетили 611 тысяч зрителей, в среднем 61,1 тысяч зрителей за матч.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.