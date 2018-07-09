РИАМО - 9 июл. На данный момент в Подмосковье выставлены на продажу более 35 тысяч дачных участков, в зависимости от месторасположения стоимость сотки земли варьируется от 5 тысяч до 7 миллионов рублей, сообщила РИАМО специалист аналитического центра ЦИАН Мария Борисова.

«В первую очередь такой разброс цен связан с удаленностью лота от МКАД. В радиусе 15 километров средняя цена сотки составит около 638 тысяч рублей, от 15 до 30 километров – 426 тысяч рублей, от 30 до 45 километров - 187 тысяч рублей. Цена сотки за более удаленные участки - менее 100 тысяч рублей», - сказала Борисова.

Она отметила, что на данный момент в Подмосковье на продажу выставлено более 35 тысяч дачных участков с различными характеристиками.

«Также цена зависит от шоссе, рядом с которым находится участок. Исторически наиболее дорогое направление – Рублево-Успенское. Часть Одинцовского района, которая прилегает к шоссе, в основном была застроена дачами советской элиты, в 90-е годы здесь возводили дома крупные бизнесмены. Средняя стоимость сотки здесь составляет 1 миллион рублей», - добавила Борисова.

По ее словам, средняя цена на сотку земли дачного участка на Новорижском шоссе составляет более 350 тысяч рублей, на Волоколамском шоссе - почти 300 тысяч рублей.

«Наиболее бюджетный вариант покупки участка в Московской области представлен в дачном поселке «Эко.дачи», расположенном в 140 километрах от МКАД по трассе «Дон» в городском округе Зарайск. За 36,1 тысячи рублей можно приобрести 7,2 сотки, в 500 метрах от участка протекает река Осетр», - рассказала Борисова.

При этом стоимость самого дорогого участка в Подмосковье выше в 3,5 тысячи раз, подчеркнула она.

«Компания Knight Frank реализует участок площадью 17 соток в элитном коттеджном поселке «Ландшафт» в 9 километрах от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Стоимость лота составляет 129 миллионов рублей», - заключила собеседница агентства.