РИАМО - 9 июл. В Подмосковье и Москве в течение недели ожидается облачная погода с кратковременными дождями, но в конце недели температура в регионе повысится до 30-градусных значений, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Циклон, который был два дня над Москвой, сейчас плавно сместился в район Пермского края. Но его влияние все равно заметно для Московского региона, поэтому погода будет облачная с небольшими дождями, но температура будет плавно расти», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в начале недели ожидается ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, но к 12 июля его скорость упадет.

«На все дни ожидается небольшой дождь. Следующие дни без гроз, ветер 5-10 метров в секунду. По направлениям он будет западный, потом повернет на север, потом к четвергу повернет на восток, но уже значительно ослабеет. Ночи ожидаются теплые, от 14 до 16 градусов. Дневные температуры сегодня от 19 до 23, во вторник и среду до 26 градусов, со среды по субботу 25-30, а в воскресенье 28-33 градуса тепла. Температурный фон хороший, на два-три градуса выше нормы», - уточнил Цыганков.

Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, в начале недели 740-743 миллиметра ртутного столба, до 12 июля ожидается рост до 749 миллиметров, но к 15 июля показатель опять упадет до 741 миллиметра ртутного столба.

Количество осадков будет уменьшаться, так как дожди уходят в сторону Костромской области. Сейчас над Московским регионом тыл циклона, в этой части много осадков не бывает.

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