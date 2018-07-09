РИАМО - 9 июл. Порядка 25% всех медицинских учреждений в Подмосковье имеют беспроводной интернет, однако он не пользуется популярностью у посетителей, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Пятьдесят больниц и поликлиник оборудовали системой Wi-Fi. Это примерно 25%. Но на практике люди не пользуются, используют мобильный интернет, и потребности от населения мы не получили», - сказал Марков.

Он добавил, что программу по оснащению медучреждений Wi-Fi запустили два года назад. Однако пока большого спроса на беспроводной интернет в больницах и поликлиниках нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последние пять лет благодаря работе подмосковного правительства бюджет регионального здравоохранения вырос на 45%.

Также глава Подмосковья отмечал, что развитие здравоохранения и увеличение продолжительности жизни являются приоритетными направлениями в работе региональных властей.