РИАМО - 9 июл. В Москве все желающие могут познакомиться с культурой и историей Катара, который примет у себя чемпионат мира по футболу в 2022 году, знакомство со страной проходит на выставке в ГУМе, в музее Qatar Elements и в павильоне «Мажлис Катар» в парке Горького, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Жители и гости Москвы могут ближе познакомиться со страной, которая примет у себя чемпионат мира по футболу FIFA-2022, — государством Катар. До 15 июля работают площадки, на которых можно узнать об истории, традициях и культуре Катара, об отношении катарцев к спорту и футболу, в частности, а также о том, как страна готовится к главному футбольному событию следующего четырехлетия», - говорится в сообщении.

Экспозиции, посвященные ЧМ-2022, открылись в ГУМе на выставке Qatar @RoadTo2022 Exhibition, а также в парке Горького в музее Qatar Elements и в павильоне «Мажлис Катар». Мероприятия организованы катарским Верховным комитетом по проведению и наследию ЧМ-2022, который отвечает за создание инфраструктуры к турниру.

«Мы не только хотим рассказать всем поклонникам футбола о том, какого прогресса достигла наша страна в подготовке к чемпионату с 2010 года, когда мы выиграли право провести ЧМ-2022. Наша задача — показать Катар, рассказать о его истории, традициях и культуре. Я надеюсь, что нам удастся вдохновить болельщиков поехать на следующий чемпионат мира, который впервые пройдет в арабской стране всего через четыре года», — отметила директор по связям с общественностью Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Наими.

На выставке в ГУМе представят одну из самых больших коллекций билетов на матчи мундиалей — порядка 100 билетов со всех 20 чемпионатов мира по футболу, проведенных с 1930 года. Ее собрал Мохамед Абделатиф — катарский инженер по телекоммуникациям и футбольный болельщик. Выставку дополняют футбольные сувениры, мячи и бутсы.

В парке Горького на Пушкинской набережной до 15 июля для всех желающих представлена концепция катарского музея на воде. Ее целью является показать зарубежным гостям любовь Катара к искусству и передать атмосферу современной культурной Дохи.

В музее Qatar Elements посетители с помощью светодиодных панелей, проекторов и освещения смогут увидеть основные этапы становления Катара как государства, достопримечательности, природные и рукотворные символы этой страны. В павильоне «Мажлис Катар» можно познакомиться с обычаями и культурой катарцев.

В 2018 году Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.