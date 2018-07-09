РИАМО - 9 июл. В мобильном приложении «Узнай Москву» заработал умный поиск, пользователи могут отсортировать исторические здания столицы по году их постройки, архитектурному стилю и назначению, в других разделах приложения также заработал фильтр поискового запроса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В приложении «Узнай Москву» для смартфонов добавили умный поиск. Теперь в сервисе можно отсортировать все исторические здания и сооружения Москвы по году их постройки (начиная с XVI до середины XX века), архитектурному стилю и назначению. С помощью расширенного фильтра для запросов пользователи могут быстрее находить информацию об интересующих их объектах — старинных домах, городских усадьбах, вокзалах, музеях, храмах и знаковых мостах», - говорится в сообщении.

Фильтр поискового запроса заработал и в других разделах приложения. Например, во вкладке «Маршруты» можно подобрать экскурсию по Москве со встроенным аудиогидом. Это может быть одна из тематических прогулок по местам в городе, которые как-то связаны с известными литераторами — Мариной Цветаевой, Львом Толстым или Антоном Чеховым. Также сервис позволяет выбрать велосипедный маршрут по центру города, чтобы во время поездки послушать о старинных домах или городских усадьбах. А в разделе «Личности» опубликованы биографии известных архитекторов, крупных военачальников войны 1812 года, купцов, ученых, писателей и поэтов, которые когда-то жили в Москве.

«Сейчас в базе приложения более 1,3 тысячи различных зданий и сооружений, которые относятся к барокко, классицизму, конструктивизму, сталинскому ампиру, древнерусскому зодчеству и другим архитектурным стилям. Теперь пользователи сервиса могут комбинировать параметры их поиска. К примеру, если ввести: назначение «мост», стиль «ар-деко», дата постройки «1930-е» — приложение даст подробное описание Крымского моста», - отметил руководитель проекта «Узнай Москву» департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Мобильное приложение «Узнай Москву» — это интерактивный гид по достопримечательностям столицы. В нем имеются описания более 1,3 тысячи зданий и сооружений, 610 памятников, 69 музеев, 166 территорий и сведения о 207 исторических личностях. Сведения о некоторых объектах можно также прослушать, если нажать на аудиодорожку. У приложения есть игровой аналог Histars с 3D-персонажами. Он позволяет сделать селфи с Виктором Цоем, Юрием Гагариным, Иваном Грозным, Петром I и другими культовыми и историческими личностями. Также на стадионах Москвы, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, можно найти двойника знаменитого вратаря Льва Яшина.