РИАМО - 9 июл. На сегодняшний день на территории новой Москвы одновременно строят более 120 километров автодорог, почти 100 километров дорог проектируют, в ближайшие 3 года в Троицком и Новомосковском округах планируют построить более 200 километров новых дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«На сегодняшний день в стройке в ТиНАО находится более 120 километров дорог, еще почти 100 километров проектируются. За шесть минувших лет на территории ТиНАО построено порядка 90 километров автодорог», - сказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он особенно отметил три трассы, строительству которых на данный момент уделяют особое внимание. Первая – это дорога Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево, ее протяженность составит чуть более 11 километров. Вторая – Внуковское шоссе, оно пройдет от Боровского до Минского шоссе, его длина – 8 километров.

Третья трасса соединит населенные пункты Воскресенское, Каракашево и Щербинку, это 11 километров.

«Их главное значение и назначение в том, что они связывают населенные пункты внутри новой Москвы, автомобилисты уже постепенно привыкают к тому, что он могут спокойно перемещаться по ТиНАО, не выезжая всякий раз на МКАД, которая и без них перегружена», - отметил Жидкин.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что мэр столицы Сергей Собянин шесть лет назад поставил перед ведомством задачу приоритетно развивать в Москве инфраструктуру и, прежде всего, – дорожно-транспортную.

На эти цели в 2018 году выделяют около 80 миллиардов рублей.

«Поэтому мы совершенно спокойно планируем, что в ближайшие три года в ТиНАО построим более двухсот километров новых дорог», - подчеркнул глава департамента.