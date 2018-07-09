РИАМО - 9 июл. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) метрополитена Москвы помогли более чем 380 болельщикам на инвалидных колясках, на станциях дежурят более 200 инспекторов ЦОМП, владеющих английским, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена сопроводили более 380 болельщиков на инвалидных колясках с начала чемпионата мира по футболу. 80% из них — иностранные зрители мундиаля», - говорится в сообщении.

Более 200 инспекторов ЦОМП владеют английским языком. В дни проведения футбольных матчей они дежурят на станциях метро, помогая ориентироваться болельщикам. Также инспекторы оказывают всю необходимую помощь маломобильным пассажирам на инвалидных колясках.

«Чаще всего к сотрудникам обращаются граждане Аргентины, Исландии, Польши и Бельгии — они просят помочь добраться до стадионов, где проходят матчи. Сотрудники ЦОМП провожают маломобильных пассажиров как по всему маршруту следования по метро, так и доводят до стадионов, где проходят игры», - сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На стадионах болельщиков сопровождают волонтеры оргкомитета «Россия-2018», которые провожают туристов до их места.

Центр обеспечения мобильности пассажиров заработал в 2013 году. Его сотрудники помогают людям с ограниченными возможностями передвигаться в метрополитене и по Московскому центральному кольцу (МЦК) по всему маршруту — от входа на станцию до выхода. Они также бесплатно сопровождают пассажиров к поездам дальнего и пригородного сообщения.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.