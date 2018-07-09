РИАМО - 9 июл. В Москве завершилась реставрация фасадов главного здания Государственного центрального театрального дома-музея имени Бахрушина, работы по обновлению проходили в течение двух лет, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Замоскворечье завершилась реставрация фасадов главного здания Государственного центрального театрального дома-музея имени А.А. Бахрушина. Дом был построен купцом и меценатом Алексеем Бахрушиным в 1894 году по проекту московского архитектора Карла Гиппиуса. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения», — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, работы по обновлению фасадов дома-музея проходили в течение двух лет под контролем специалистов департамента. Реставрация проходила в несколько этапов. Сначала специалисты привели в порядок фасады здания со стороны Земляного Вала и улицы Бахрушина, затем дворовые фасады. Во время ремонтных работ стены и элементы оформления здания были очищены от грязи, старой краски и штукатурки. Кирпичную кладку фасада особняка укрепили специальным раствором, убрали трещины и отреставрировали швы. Также специалисты воссоздали оригинальный штукатурный слой на стенах и восполнили утраченный лепной декор. Первозданный вид вернули дубовым дверям, окнам, оконным решеткам на цокольном этаже, а также металлическим козырькам и водосточным трубам.

«Здание музея имени Алексея Бахрушина — одна из творческих удач архитектора Карла Гиппиуса. Особняк практически сохранил до наших дней свой первоначальный облик. Высокий первый этаж над полуподвалом подчеркивает преемственность архитектуры дома стиля XVIII столетия. В оформлении особняка присутствуют и элементы английской готики: устремленная вверх башня над парадным подъездом дома с изящно выполненной шатровой кровлей, огромное окно угловой гостиной, украшенное замысловатым узором переплета и переходящее в устроенный сверху над ним фигурный аттик», - подчеркнул Емельянов.

Чтобы защитить дом-музей от разрушения, фундамент здания был гидроизолирован, также были обновлены приямки - примыкающие к зданию углубления в земле, по всему периметру здания обустроили отмостки — водонепроницаемую полосу из бетона.

Бахрушинский музей — это крупнейший в Европе театральный музей. В его коллекции находятся отпечаток грима итальянского актера Томмазо Сальвини на перчатке Ермоловой, фортепиано, под которое пел Федор Шаляпин. Также в музее имеется более 500 тысяч фотографий сцен из спектаклей, фотографии актеров, художников, режиссеров и писателей.

Работы по сохранению и восстановлению столичных памятников архитектуры проводятся постоянно. Весной специалисты отреставрировали фасад здания Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова. Также на Преображенском кладбище в начале лета завершилась реставрация памятника-склепа семьи Гучковых. В июле в Москве также началась реставрация 16 скульптур воинов-победителей и славящих Победу девушек, украшающих исторический дом на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина. Здание еще известно как дом у Калужской заставы.