РИАМО - 9 июл. В подмосковных лесах за текущий год распространят около 1 миллиона доз вакцины против бешенства, которая предназначается в первую очередь для лис, сообщил РИАМО начальник Главного управления ветеринарии Московской области – главный государственный ветеринарный инспектор региона Максим Ереза.

«Всего по плану у нас порядка 1 миллиона доз - это оральная вакцина для животных, в частности, для лис, против бешенства», - сказал Ереза.

Он добавил, что с начала года в подмосковных лесах уже оставили порядка 500 тысяч доз вакцины.

Наиболее распространенный способ раскладки - вручную, но самым эффективным способом является разбрасывание приманки с вакциной в труднодоступных местах и над лесными массивами с помощью малой авиации.

Раскладка вакцины с использованием средств малой авиации проходила в труднодоступных лесных угодьях на территории городских округов Егорьевск, Озеры, Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды, Серпухов, Коломенский, Талдомский, Дмитровский, Клин, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Шатура, а также на территории Воскресенского, Пушкинского, Солнечногорского, Щелковского районов и города Сергиева Посада.

Использование малой авиации позволило увеличить охват вакцинируемого поголовья диких плотоядных животных. При использовании авиации увеличивается эффективность проводимых мероприятий и уменьшаются риски, связанные с человеческим фактором.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.