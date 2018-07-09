РИАМО - 9 июл. Из-за тумана утром в понедельник в Подмосковье видимость может ухудшиться до 300-500 метров, пешеходам рекомендовали быть предельно внимательными, а водителям — снизить скорость, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час 9 июля с сохранением до 10 часов утра местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 300-500 метров», - говорится в сообщении.

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовали воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам — быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

«Водителям транспортных средств (следует – ред.) снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко», — добавляется в сообщении.

Кроме того, нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения.