РИАМО - 9 июл. В Останкинской телевизионной башне проведут международный забег на высоту 337 метров, спортсменам предстоит преодолеть более 1,7 тысячи ступеней, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Международный забег на высоту 337 метров впервые за 18 лет проведет Останкинская телевизионная башня. Он состоится в субботу, 21 июля. Четвертое по высоте сооружение в мире и первое в Европе соберет легкоатлетов из США, Великобритании, Германии, Хорватии, Ирландии, Малайзии, Польши, Словакии, Италии, Мексики, Грузии и России», - говорится в сообщении.

Россию на спортивном соревновании представит Валентин Карзанов из города Владимира, ранее он завоевал второе место на международном забеге на небоскреб в Дубае.

«В соревновании примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Им предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни, прежде чем они достигнут смотровой площадки на высоте 337 метров», - отметил представитель отдела по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) «Московский региональный центр».

Он отметил, что последний действующий рекорд по забегу на Останкинскую телебашню принадлежит российской спортсменке Татьяне Шейгас, которой удалось преодолеть марафон всего за 11 минут 55 секунд.

Вертикальный марафон начнется в 11:00. У подножия башни для болельщиков будет работать бесплатная фан-зона с медиаэкраном, местами для отдыха и прохладительными напитками, где можно будет понаблюдать за ходом соревнований и поддержать российского спортсмена. Там же пройдут мастер-классы по спортивным танцам для всех желающих. Болельщикам вручат флаеры, по которым они смогут приобрести билет на смотровую площадку телебашни со скидкой 10%.

Забег в Останкинской телебашне пройдет совместно с TWA – Ассоциацией забегов на высотные сооружения, а также при поддержке Всемирной федерации высотных башен.