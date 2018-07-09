РИАМО - 9 июл. В минувшие сутки в Московской области специалисты зафиксировали 16 пожаров, для тушения которых привлекалось 135 человек, на ДТП спасатели реагировали также 16 раз, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по региону.

«Пожаров – 16. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 135 человек, 45 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 16 раз, при этом был спасен 21 человек. На водных объектах происшествий не произошло.

Очагов горения сухой травы в Подмосковье за сутки не зарегистрировано.