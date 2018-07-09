РИАМО - 9 июл. В Подмосковье и Москве в понедельник пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, порывы ветра при которой могут достигнуть 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 22-24, по области 21-26 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет северо-западного направления 4-9 метров в секунду, при грозе не исключены порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60%.

Синоптики отмечают, что у большинства жителей такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций. И лишь отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомогания у метеочувствительных людей с сосудистыми патологиями. Ухудшение самочувствия из-за повышенной влажности воздуха могут испытывать также люди с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.