РИАМО – 8 июл. Бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни, сообщается на сайте издательства «Российский писатель».

«Сегодня на 85-м году жизни умер Валерий Николаевич Ганичев. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича», - говорится в сообщении.

О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно.

Валерий Ганичев родился 3 августа 1933 года. С 1994 по 2018 год был председателем Союза писателей России.