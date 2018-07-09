РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В микрорайоне Климовск Подольска горячую воду и электроэнергию отключат в 15 многоквартирных домах из-за ремонтных работ в понедельник, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«В микрорайоне Климовск на время проведения работ подольским филиалом ПАО «Мосэнерго» с 09:00 до 13:00 будет приостановлена подача электроэнергии и горячей воды по адресам: улица Красная, дом 8; Школьная, 37б, 38, 40, 43а, 49; Садовая, 16, 22, 24, 26, 28, 30 и Рябиновый проезд, в домах 1, 3, 5», - говорится в сообщении.

Помимо этого, с 09:00 до 11:00 сотрудники МУП «СЕЗ» будут проводить работы по замене запорной арматуры, из-за чего будет временно приостановлена подача холодной воды в многоквартирных домах на улице Ленина, в домах 22, 24 и Рожкова, 5а.