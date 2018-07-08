РИАМО - 8 июл. Москва, Санкт-Петербург и Сочи составили первую тройку городов России, принимающих чемпионат мира по футболу FIFA 2018, по числу зрителей матчей мундиаля, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«Сочи занял итоговое третье место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 после Москвы и Санкт-Петербурга», - говорится в сообщении.

Все матчи ЧМ-2018 в России с 14 июня по 7 июля посетили более 2,747 миллиона человек, в среднем 46 тысяч зрителей за матч.

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.