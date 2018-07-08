РИАМО - 8 июл. Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии и отметил, что Федор Смолов не был готов психологически к серии пенальти, сообщает Газета.ru.

«Не хватило одного забитого мяча. Команда хорошо играла, была настроена и мотивирована. Пенальти — это лотерея, проверка на стойкость нервов и, естественно, исполнительское мастерство. Федор Смолов был психологически не готов к пенальти, он практически ничего не показал на ЧМ-2018, голами не отметился», - сказал Масалитин.

Он добавил, что не знает, почему пенальти вышел бить Марио Фернандес.

«Видно, был расчет на этих футболистов в связи с тем, что заменили Дениса Черышева, Артема Дзюбу и Александра Головина, но не получилось. Никого винить не надо. Повезло больше хорватам», - уточнил Масалитин.

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

После матча с Хорватией защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов заявили о том, что покидают национальную сборную.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.